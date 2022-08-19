Лукашенко: нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не желает, чтобы жители Белоруссии воевали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Президент также уточнил, что на сегодняшний день с Россией вступает в конфликт не Украина, а «блок НАТО и Америка».
Лидер страны подчеркнул, что Белоруссия уже приютила многих украинцев, которые получили местное гражданство по собственному желанию. «Как они работают! И рады. Почему - потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать», - рассказал он.
Ранее стало известно, что, по мнению Лукашенко, у Белоруссии нет поводов для нападения на Украину.