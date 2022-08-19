Лукашенко заявил, что в ближайшее время Белоруссия начнет выпускать собственную вакцину против COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в пятницу, 19 августа, сообщил что в ближайшее время республика намерена приступить к выпуску собственной вакцины против коронавируса нового типа.
В рамках рабочей поездки в Пружанский район Брестской области Александр Лукашенко провел встречу с сотрудниками сельхозпредприятия "Журавлиное" и местными жителями. Политик, в частности, сообщил, что в скором времени в Белоруссии начнется выпуск вакцины против COVID-19.
Глава республики подчеркнул, что всегда советовал гражданам страны излишне не переживать по поводу вируса, однако призвал заботиться о своем здоровье.