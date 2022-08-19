В России за сутки выявили 37 609 случаев заражения COVID-19

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19 августа 2022, 11:08

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/oI20ehIGNd4

В России за минувшие сутки зарегистрировали 37 609 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на пятницу, 19 августа, количество госпитализаций в Российской Федерации за сутки составило 3 349, увеличившись в сравнении с предшествующими 24 часами на 2,3%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 65 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели в России за сутки 21 887 человек, что на 1,8% больше в сравнении с показателями 18 августа.