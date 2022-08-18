Эксперт ВОЗ по иммунизации Кравиото заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 больше трех раз не рекомендуется

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18 августа 2022, 16:57 Источник: РИА "Новости"

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса нового типа больше трех раз. Об этом в четверг заявил эксперт по иммунизации Алехандро Кравиото.

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вводить второй бустер от COVID-19 рекомендуется не всему населению, а лишь тем людям, у которых есть риск развития сопутствующих заболеваний.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 35 809 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.