В России за сутки зарегистрировали 35 809 случаев заражения коронавирусом

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18 августа 2022, 11:15

ПЦР-тесты, https://unsplash.com/photos/EXWhFRxYlj8

За минувшие сутки в России зарегистрировали 35 809 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на четверг, 18 августа, количество госпитализаций за сутки на территории Российской Федерации составило 3 273 и увеличилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 3,3%.

В оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в стране скончались 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за вышеуказанный период 21 491 человек, что на 5,2% меньше в сравнении с показателями 17 августа.