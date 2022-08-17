В Доме правительства РФ снова вводят масочный режим

В Доме правительства РФ с 22 августа вводят антиковидные меры: масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок и другое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что нововведения связаны с ростом заболеваемости среди сотрудников Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной.
В число коронавирусных ограничений вошло использование медицинских масок и респираторов, ограничение личных контактов и совещаний в очной форме, сокращение числа посетителей Белого дома, а также ограничение заграничных и внутрироссийских командировок.
Ранее сообщалось, что в Польше участились случаи отказа в ВНЖ россиянам.
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