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Аргументы Недели Общество 13+

В Доме правительства РФ снова вводят масочный режим

, 14:26

В Доме правительства РФ снова вводят масочный режим
Дом правительства РФ, onstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

В Доме правительства РФ с 22 августа вводят антиковидные меры: масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок и другое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что нововведения связаны с ростом заболеваемости среди сотрудников Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной.

В число коронавирусных ограничений вошло использование медицинских масок и респираторов, ограничение личных контактов и совещаний в очной форме, сокращение числа посетителей Белого дома, а также ограничение заграничных и внутрироссийских командировок.

Ранее сообщалось, что в Польше участились случаи отказа в ВНЖ россиянам.

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