Армия РФ нанесла сосредоточенный удар по позициям 14-й бригады ВСУ в Харьковской области, потери Украины превысили 100 человек

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19 августа 2022, 13:27

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия нанесла сосредоточенный удар по позициям 14-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области, потери киевской стороны превысили 100 человек. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, МО заявило о том, что националисты из формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военнослужащих, покинувших свои позиции в Харьковской области.