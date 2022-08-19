Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о готовности предоставить ООН и МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС

Власти Запорожской области готовы предоставить доказательства атак АЭС со стороны Вооруженных сил Украины для ООН и Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Евгения Балицкого.
«Все доказательства для Гааги у нас есть, мы готовы будем это предоставить… всем покажем, расскажем, кто обстреливает»- поделился он в эфире телеканала «Россия-24».
Балицкий отметил, что в распоряжении администрации имеются как схемы прилетов, так и попаданий. В документах есть информация о разлете, стороне атаки и наименовании боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заменил посла в Намибии.
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