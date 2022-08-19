Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о готовности предоставить ООН и МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС

, 13:03

Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о готовности предоставить ООН и МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/ globallookpress.com

Власти Запорожской области готовы предоставить доказательства атак АЭС со стороны Вооруженных сил Украины для ООН и Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Евгения Балицкого.

«Все доказательства для Гааги у нас есть, мы готовы будем это предоставить… всем покажем, расскажем, кто обстреливает»- поделился он в эфире телеканала «Россия-24».

Балицкий отметил, что в распоряжении администрации имеются как схемы прилетов, так и попаданий. В документах есть информация о разлете, стороне атаки и наименовании боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заменил посла в Намибии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram