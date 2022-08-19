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Аргументы Недели Общество 13+

Путин сменил посла России в Намибии

, 12:31

Путин сменил посла России в Намибии
Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лобача новым послом РФ в Намибии. Ранее в этой должности был Валерий Уткин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

«Назначить Лобача Дмитрия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Намибия», - написано в документе.

Отмечается, что Валерий Уткин занимал соответствующую должность с 2017 года.

Дмитрий Лобач находится на дипломатической службе с 1985 года. До текущего поста он занимал должности посла по особым поручениям МИД РФ, посла России в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

Ранее сообщалось, что опрос жителей Литвы показал общий уровень недовольства ситуацией в стране.

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