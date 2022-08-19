Путин сменил посла России в Намибии

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лобача новым послом РФ в Намибии. Ранее в этой должности был Валерий Уткин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
«Назначить Лобача Дмитрия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Намибия», - написано в документе.
Отмечается, что Валерий Уткин занимал соответствующую должность с 2017 года.
Дмитрий Лобач находится на дипломатической службе с 1985 года. До текущего поста он занимал должности посла по особым поручениям МИД РФ, посла России в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.
Ранее сообщалось, что опрос жителей Литвы показал общий уровень недовольства ситуацией в стране.
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