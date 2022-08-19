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Baltijos tyrimai: 70% опрошенных жителей Литвы назвали ситуацию в стране ухудшающейся

, 11:54

Baltijos tyrimai: 70% опрошенных жителей Литвы назвали ситуацию в стране ухудшающейся
Вильнюс, Литва, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

70% опрошенных жителей Литвы считают, что ситуация в республике ухудшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос общественного мнения от компании Baltijos tyrimai.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек.

«Улучшающейся» ситуацию в стране назвали лишь 8% жителей, еще 20% не смогли дать четкий ответ на вопрос.

Подобные результаты были зафиксированы в феврале 2010 года во время мирового финансового кризиса. Тогда 91% жителей Литвы назвали обстановку в стране «ухудшающейся».

По данным источника, тревога населения республики во многом связана с ожиданием высоких счетов за коммунальные услуги в новом отопительном сезоне.

Ранее сообщалось, что рабочие ФРГ призвали Шольца снять санкции против России.

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