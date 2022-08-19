70% опрошенных жителей Литвы считают, что ситуация в республике ухудшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос общественного мнения от компании Baltijos tyrimai.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек.
«Улучшающейся» ситуацию в стране назвали лишь 8% жителей, еще 20% не смогли дать четкий ответ на вопрос.
Подобные результаты были зафиксированы в феврале 2010 года во время мирового финансового кризиса. Тогда 91% жителей Литвы назвали обстановку в стране «ухудшающейся».
По данным источника, тревога населения республики во многом связана с ожиданием высоких счетов за коммунальные услуги в новом отопительном сезоне.
Ранее сообщалось, что рабочие ФРГ призвали Шольца снять санкции против России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Бывший премьер-министр Италии Берлускони заявил, что стране следует отказаться от российского газа
Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины
Зеленский заявил, что нет никаких объективных препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС
- #ЗАУГЛОМ Лазерное оружие: советский задел готов вступить в бой
- 13:07 Киргизия сближается с Турцией, опасаясь ослабления России
- 13:03 Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о готовности предоставить ООН и МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС
- 12:25 Грузинские депутаты обвинили США в подрыве суверенитета
- 11:54 Baltijos tyrimai: 70% опрошенных жителей Литвы назвали ситуацию в стране ухудшающейся
- Telegram | (Подписаться) В России за сутки выявили 37 609 случаев заражения COVID-19