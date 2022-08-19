Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Командир запорожского отряда «Троя» Новиков: поставки Западом оружия Украине не изменят конечный результат

, 08:44 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Командир запорожского отряда «Троя» Новиков: поставки Западом оружия Украине не изменят конечный результат
Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Поставки Западом оружия киевской стороне не изменят конечный результат. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков.

«Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными, но они не изменят конечный результат, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения Новиков с позывным "Алабай"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что местные жители отвернулись от киевского режима из-за постоянных обстрелов региона.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире