Командир запорожского отряда «Троя» Новиков: поставки Западом оружия Украине не изменят конечный результат

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19 августа 2022, 08:44 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Поставки Западом оружия киевской стороне не изменят конечный результат. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков.

«Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными, но они не изменят конечный результат, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения Новиков с позывным "Алабай"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что местные жители отвернулись от киевского режима из-за постоянных обстрелов региона.