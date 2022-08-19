Командир запорожского отряда «Троя» Новиков: поставки Западом оружия Украине не изменят конечный результат

Поставки Западом оружия киевской стороне не изменят конечный результат. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков.
«Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными, но они не изменят конечный результат, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения Новиков с позывным "Алабай"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что местные жители отвернулись от киевского режима из-за постоянных обстрелов региона.