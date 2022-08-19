Замглавы ВГА Стремоусов: жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от киевского режима

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19 августа 2022, 08:26 Источник: РИА Новости

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от киевского режима. На это указал заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.

«Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима», — процитирован Стремоусов в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

По словам чиновника, «люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное — территории и деньги».

Ранее в пятницу сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского заложником Запада.