Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от киевского режима. На это указал заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.
«Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима», — процитирован Стремоусов в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.
По словам чиновника, «люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное — территории и деньги».
Ранее в пятницу сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского заложником Запада.