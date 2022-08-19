Кадыров назвал президента Украины Зеленского заложником Запада и «добровольным клеточным кроликом»

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19 августа 2022, 07:50

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал украинского президента Владимира Зеленского заложником Запада и «добровольным клеточным кроликом». Такие характеристики содержатся в публикации, размещенной в Telegram-канале Кадырова.

Глава Чечни высказал мнение о том, что Зеленский является заложником Запада «и вынужден выполнять чужие приказы».

«Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину («Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация — АН). И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — говорится в посте Рамзана Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, российское посольство в США заявило о том, что замалчивание американскими властями фактов обстрела Запорожской атомной электростанции армией Украины только поощряет безнаказанность киевской стороны.