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Российская артиллерия уничтожила свыше 250 военных Украины ударами по позициям 95-й бригады ВСУ у Мазановки в Донбассе

, 10:29

Российская артиллерия уничтожила свыше 250 военных Украины ударами по позициям 95-й бригады ВСУ у Мазановки в Донбассе
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская артиллерия уничтожила свыше 250 военных ударами по позициям 95-й бригады Вооруженных сил Украины у расположенной на территории Донбасса Мазановки. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила свыше 60% личного состава батальона ВСУ в районе Авдеевки.

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