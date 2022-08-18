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Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила более 60% личного состава батальона ВСУ в районе Авдеевки в Донбассе

, 10:17

Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила более 60% личного состава батальона ВСУ в районе Авдеевки в Донбассе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Оперативно-тактическая авиация российских ВКС ликвидировала свыше 60% личного состава батальона Вооруженных сил Украины в районе расположенной на территории Донбасса Авдеевки. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что потери личного состава батальона превысили 60%.

Ранее в четверг сообщалось, что войска РФ поразили высокоточным оружием в Харькове пункт базирования иностранных наемников.

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