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Кулеба и Блинкен обсудили по телефону дальнейшие поставки вооружений Украине

, 22:15 Источник: ТАСС

Кулеба и Блинкен обсудили по телефону дальнейшие поставки вооружений Украине
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Фото: Ron Przysucha/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора в среду обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие поставки вооружений Киеву. Об этом он сам написал в своем твиттер-аккаунте.

«Вооружения были в центре внимания моего телефонного разговора с госсекретарем Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и других [стран-]партнеров», - написал он.

По мнению Кулебы, военная помощь США Киеву сокращает сроки спецоперации и «остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира».

Ранее глава МИД Украины в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что ряд стран Запада ждет, когда Киев капитулирует в противостоянии с Россией. 

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