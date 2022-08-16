Кулеба признал, что ряд стран Запада ждет, когда Украина капитулирует в противостоянии с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

16 августа 2022, 13:05

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Janine Schmitz / globallookpress.com

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба признал, что ряд западных государств ждет, когда бывшая советская республика капитулирует в противостоянии с Российской Федерацией. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава МИД Украины Кулеба признал, что ряд стран Запада ждет, когда Киев капитулирует в противостоянии с Россией», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам дипломата, журналисты и министры иностранных дел часто его спрашивают, сколько еще продержится киевская сторона.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Кулеба рассказал, что его дети, родители и собаки покинули украинскую территорию сразу после начала специальной операции Москвы.