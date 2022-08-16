Глава МИД Украины Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала спецоперации России

Аргументы Недели → Политика 13+

16 августа 2022, 12:15

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Marcus Brandt / globallookpress.com

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули территорию бывшей советской республики сразу после начала специальной операции России, которая продолжается с 24 февраля. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Глава МИД Украины признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации», — говорится в посте, который появился в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением о том, что киевская сторона планирует наступать на город Энергодар. По словам экс-парламентария, угроза подрыва на Запорожской АЭС становится все более реалистичной.