Илья Кива: Украина планирует наступление на Энергодар, угроза подрыва на Запорожской АЭС становится все более реалистичной

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16 августа 2022, 11:38

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Украина планирует наступать на город Энергодар, угроза подрыва на Запорожской атомной электростанции становится все более реалистичной. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Политик написал в своем Telegram-канале, что президент Владимир Зеленский хочет приурочить ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа, «наступление-прорыв» на Запорожском направлении.

«Энергодар и Токмак — цель киевского режима. Угроза теракта (подрыва) со стороны Киева на Запорожской АЭС становится все более реалистичной», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале экс-парламентария.

Как сообщалось ранее сегодня, глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что спецоперация Москвы развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине.