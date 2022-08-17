В Энергодаре задержаны сотрудники Запорожской АЭС, которые подозреваются в наводке на цели артиллерии ВСУ

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17 августа 2022, 18:33 Источник: Telegram

Запорожская АЭС, Dmytro Smolyenko/globallook.com

Два сотрудника Запорожской атомной электростанции были задержаны в среду — их подозревают в наводке на цели украинской артиллерии. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД Запорожья.

Как сообщает канал, свою вину задержанные не признают.

«Отговорки одинаковые: не думал, не интересовался политикой, я не я. В общем, думали что "их хата с краю". Но не в этот раз, за международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) - им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС, которая находится сейчас под контролем российских войск.