Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

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17 августа 2022, 17:14 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Yoshio Tsunoda/Globallook.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в среду во Львов, где 18 августа должна пройти его встреча с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС со ссылкой на офис Гутерреша.

«Да, генеральный секретарь находится во Львове», - сказали агентству в офисе генсека ООН.

Ранее в управлении по коммуникациям администрации президента Турции заявляли, что Эрдоган в ходе встречи с Зеленским и Гутеррешем планирует обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта в Украине.