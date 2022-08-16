Эрдоган намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине с Зеленским и Гутеррешем

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16 августа 2022, 22:24 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Bernd von Jutrczenka/dpa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем планирует обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине.

В управлении по коммуникациям администрации Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что, в частности, в рамках трехсторонней встречи будут обсуждаться действия для прекращения конфликта на Украине дипломатическим путем – посредством активизации работы механизма, созданного для экспорта на мировые рынки украинского зерна.

Встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша состоится в четверг во Львове.