Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Эрдоган намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине с Зеленским и Гутеррешем

, 22:24 Источник: РИА "Новости"

Эрдоган намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине с Зеленским и Гутеррешем
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Bernd von Jutrczenka/dpa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем планирует обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине.

В управлении по коммуникациям администрации Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что, в частности, в рамках трехсторонней встречи будут обсуждаться действия для прекращения конфликта на Украине дипломатическим путем – посредством активизации работы механизма, созданного для экспорта на мировые рынки украинского зерна.

Встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша состоится в четверг во Львове.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram