Дипломатический источник в Анкаре: Гуттереш на встрече во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки

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16 августа 2022, 21:14 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Дипломатический источник в Анкаре заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентами Турции и Украины во Львове может обсудить выход на рынки российской сельхозпродукции.

По словам источника, вопрос ограничений в отношении российской сельхозпродукции может стать одной из тем трехсторонней встречи во Львове в четверг в контексте обсуждений "продуктовой сделки".

Инсайдер уточнил, что переговоры в данном контексте ведутся Организацией Объединенных Наций и РФ на разных уровнях. Отмечается, что Анкара не раз выражала готовность содействовать решению вышеуказанного вопроса.