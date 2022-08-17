МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики эстонских политиков в адрес Виктора Орбана и его «пророссийской позиции»

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17 августа 2022, 16:06 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Lev Radin/globallook.com

Министерство иностранных дел Венгрии в среду вызвало посла Эстонии в Будапеште в связи с «неприемлемыми» высказываниями эстонских политиков в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил госсекретарь по двусторонним отношениям венгерского внешнеполитического ведомства Тамаш Менцер.

Ранее эстонский парламентарий Марко Михкельсон критиковал Орбана за «пророссийскую позицию», которая создает угрозу безопасности Эстонии. В свою очередь глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу упрекал венгерского премьера за то, что его действия «подрывают европейское единство». Менцер назвал подобные высказывания неприемлемыми.

«Мы сообщили послу <...> точку зрения Венгрии в связи с подобными заявлениями. Прежде всего, я сказал, что заявления, необоснованно и ложным образом критикующие Венгрию и венгерское правительство, неприемлемы», - заявил госсекретарь.

Он также сообщил послу, что странно слышать такую критику «от министров и политиков страны, чье воздушное пространство охраняют венгерские солдаты и самолеты».

Ранее бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявлял, что у Владимира Путина в Североатлантическом альянсе есть союзники, назвав при этом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и главу правительства Венгрии Виктора Орбана.