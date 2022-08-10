Экс-постпред США в НАТО Даалдер: у президента России Путина есть союзники в альянсе

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10 августа 2022, 09:34

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

У главы Российской Федерации Владимира Путина есть союзники в НАТО. Соответствующую точку зрения высказал Иво Даалдер, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в военно-политическом блоке.

Даалдер отметил в материале, появившемся на страницах издания Politico, что турецкий президент Реджеп Эрдоган — «едва ли единственный лидер в НАТО, установивший теплые отношения с Путиным».

«Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — указал экс-постпред.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.