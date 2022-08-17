Ядерный шантаж Европы Украине обойдётся утратой Европы

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17 августа 2022, 14:30

Обстрелы ВСУ самой крупной в Европе Запорожской АЭС (6 энергоблоков суммарной мощностью чуть более 6 ГВт) сейчас находятся на слуху. Украинцы обстреливают станцию барражирующими боеприпасами (ББП) польского производства, 155-мм артиллерией, РСЗО крупных калибров, в том числе 220-мм ракетами РСЗО «Ураган», 227-мм ракетами РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS. При этом с украинской стороны усиленно распространяется бред, что это русские сами обстреливают эту атомную станцию. Эту несусветную чушь тиражируют и западные СМИ, как до этого они распространяли рассказы про то, что армия России сама обстреливает Донецк, а также расстреляла американскими ракетами нацистов из «Азова»* в СИЗО в Еленовке.



Видимо, это было нужно для того, чтобы клоун Зеленский сделал заявление о необходимости вывода Россией своих войск со станции, аж «безо всяких условий». А то, мол, «радиационная авария ударит по многим странам». Примерно того же потребовали и США.



Разумеется, наши силы никуда со станции не уйдут. Скорее будут приняты меры по обеспечению её должной защиты. Конечно, мы можем усилить ПВО так, что ни одна ракета не пролетит. Разумеется, вкупе с обеспечением РЭБ. А подавление сигналов GPS в районе ЗАЭС прикроет её от ударов разных беспилотников, а также от ударов корректируемыми ракетами GMLRS от ­HIMARS/MLRS. Они в этом случае резко потеряют в точности.



Но вот защитить станцию от артиллерии, работающей с другого берега водохранилища из района Никополя, ПВО не может. Снаряды перехватывать можно, но не в тех количествах, которые может выпустить артиллерия. Поэтому кроме мер контрбатарейного характера, вероятно, потребуется отбить эти районы у ВСУ.



Возникает вопрос – а что реально могут сделать ВСУ станции? Реальна ли катастрофа по типу чернобыльской или фукусимской? Водо-водяные реакторы ВВЭР, имеющиеся на станции, куда прочнее и устойчивее к любым угрозам, нежели канальные реакторы РБМК «чернобыльского» типа. Стальной корпус реактора, контейнмент, перекрытия из специального железобетона – это всё выдержит и большой самолёт, упавший с высоты 10 км. А также крылатые или баллистические ракеты или бомбы многократно мощнее, чем американские ракеты с фугасной боевой частью в 90 кг и 23 кг взрывчатки.



Куда хуже другое. Удары ВСУ по различным элементам обеспечения ЗАЭС. Например, по внешним водозаборам системы охлаждения или по энергоподстанциям. Они не рассчитаны на такие нагрузки, как реакторы или СХОЯТ, и могут быть выведены из строя. Разрушение системы охлаждения приведёт к аварийной остановке энергоблоков, равно как и выведение из строя подстанций. К этому же может привести частичный выход из строя турбогенераторов Каховской ГЭС, также обстреливаемых ВСУ.



* Организация, запрещённая в РФ.



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