Похищение Европы

Военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО. По данным военных, около 2, 4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в операциях Второй мировой войны на Западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден». В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.
Для тех, у кого память не атрофировалась, это выглядит совсем не так страшно и ужасно, а скорее наоборот – смешно. После открытия второго фронта и начала вторжения через Ла-Манш эта самая 101-я дивизия ВДВ США оказалась запертой немцами на побережье. Американо-британские военные части тогда потеряли 122 тыс. человек. Только личное обращение Черчилля к Сталину с панической просьбой помочь остановило их полное истребление. Сталин раньше времени, без полной подготовки дал старт операции «Багратион» по освобождению Прибалтики. Эти воины 101-й дивизия ВДВ США участвовали во вьетнамской и иракской войнах. Скорее всего, и в Афганистане. Результат известен.
А прямо сейчас в Болгарии уже в двенадцатый раз разворачиваются учения ВВС НАТО под ужасным названием «ФРАКИЙСКАЯ ГАДЮКА – 2022». В нормальной природе таких змей нет. Кого пугать-то? В этом году наши бывшие балканские братья и сёстры ждут откуда-то три баржи со сжиженным газом. Ещё четыре – в следующем. Хоть в Болгарии климат и намного жарче, чем у нас, но, как видно, мёрзнет и болгарский волчий хвост. И вот министра их энергетики уже пытают местные бизнесмены, как он допустил такое безобразие: не просто гадить русским всеми известными способами, но и воротить при этом нос от русского газа?
Рассчитывать то, что за них, за болгар, латышей и других прибалтов заступятся американцы, если и стоит, то не на сто процентов. Американцы до конца и до полной зарубы не заступаются ни за кого. Даже Украина для них сегодня – лишь инструмент проведения своей внутренней политики с неизвестными нам целями.
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