Патриарх Кирилл надеется на сохранении церковного единства со стороны Украины

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17 августа 2022, 11:17

Патриарх Кирилл, MFA Russia/ globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сохранит церковное единство. Об этом он сообщил в поздравлении предстоятеля УПЦ с восьмой годовщиной интронизации.



Патриарх отметил, что Онуфрий находится во главе украинской церкви в «непростой период ее исторического бытия». Он пожелал, чтобы митрополит смог «сохранить единство и чистоты канонического устроения церковной жизни» в подобных условиях.



Ранее сообщалось, что, по мнению сенатора Цекова, атака Украины по Крымскому мосту возможна в целях поднятия боевого духа армии.