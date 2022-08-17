Сенатор Цеков: Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту с целью поднятия боевого духа своей армии

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17 августа 2022, 10:45 Источник: ТАСС

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Украина может попытаться ударить по мосту, соединяющему Крымский полуостров с остальной территорией России, с целью поднятия боевого духа своих Вооруженных сил. Соответствующую точку зрения озвучил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее в среду сообщалось, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил планами разрушения Крымского моста.

По мнению Цекова, ставшего собеседником ТАСС, киевская сторона может попытаться атаковать мост, чтобы поднять моральный дух своей армии. При этом отечественный сенатор отметил, что объект надежно защищается и нанести ему урон фактически невозможно.