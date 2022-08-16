Глава Минобороны РФ Шойгу: киевские власти скрывают информацию об огромных потерях украинских войск и теробороны

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16 августа 2022, 11:32 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото с сайта Кремля

Киевские власти скрывают огромные потери украинских войск и теробороны, показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

Шойгу высказал мнение, что "роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал".

Как пояснил глава Минобороны, этим объясняются огромные потери украинских военных.

Шойгу заявил, что сейчас "реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством", но "со временем эти данные станут достоянием общественности".

Он подчеркнул, что "сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных".

Шойгу ранее указал, что, с военной точки зрения, нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных Россией целей.

Напомним, в ДНР начались суды над иностранными наемниками.