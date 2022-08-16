Армия России сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й бригады ВСУ под Артемовском в Донбассе уничтожила свыше 50 военных

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16 августа 2022, 09:42

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия сосредоточенным огневым ударом по позициям 72-й бригады Вооруженных сил Украины под городом Артемовском в Донбассе ликвидировала свыше 50 военных. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее во вторник, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что город Северск блокирован союзными подразделениями с трех сторон.