Посол ЛНР Мирошник: Северск в Донбассе блокирован союзными войсками с трех сторон, в Соледаре ведутся уличные бои

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16 августа 2022, 08:26

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Северск блокирован союзными подразделениями с трех сторон, в Соледаре ведутся уличные бои. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Северск блокирован войсками с трех сторон, в Соледаре ведутся уличные бои и большая часть промзоны под контролем союзных сил», — говорится в публикации, размещенной Мирошником.

Он добавил, что на подступах к Артемовску — артиллерийские дуэли.

По словам дипломатического представителя, украинские формирования «ежедневно несут огромные потери в живой силе».

Как сообщалось ранее во вторник, Родион Мирошник указал на то, что киевские военные ударили по Запорожской атомной электростанции с использованием западного вооружения.