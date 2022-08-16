Посол ЛНР Мирошник: Украина ударила по Запорожской АЭС с использованием западного оружия, ракеты упали в районе энергоблока №6

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16 августа 2022, 07:55

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Украина ударила по Запорожской атомной электростанции с использованием западного вооружения, ракеты упали в районе энергоблока №6. Об этом проинформировал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Украинские боевики снова нанесли удары по территории Запорожской АЭС, ракеты упали в районе энергоблока №6. Обстрел велся с использованием оружия западного производства», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Мирошника.

Согласно точке зрения, высказанной дипломатическим представителем, киевская сторона «целенаправленно ведет обстрелы с целью создать радиационную техногенную катастрофу».

Как сообщалось ранее сегодня, издание Politico указало на то, что президент РФ Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе об ослаблении помощи стран Запада Киеву из-за ухудшения ситуации в их экономике.