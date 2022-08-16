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Politico: Путин может оказаться прав в прогнозе об ослаблении помощи стран Запада Украине из-за ухудшения ситуации в их экономике

, 07:39

Politico: Путин может оказаться прав в прогнозе об ослаблении помощи стран Запада Украине из-за ухудшения ситуации в их экономике
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин может оказаться прав в своем прогнозе об ослаблении помощи стран Запада Киеву из-за ухудшения ситуации в их экономике. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для Politico», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

В материале Politico отмечается, что введенные в отношении Москвы санкции уже наносят ущерб Европе и положение дел может лишь усугубиться.

Как сообщалось ранее во вторник, посольство РФ в Вашингтоне заявило, что шаги Соединенных Штатов по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Москвой в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией.

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