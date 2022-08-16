Спецпредставитель Путина Кабулов: талибы гарантировали, что не допустят переброски боевиков из Афганистана на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2022, 08:59

Вооруженные люди в Афганистане, Arman / globallookpress.com

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) дали гарантию, что не допустят переброски боевиков из Афганистана на Украину. На это указал Замир Кабулов, специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Афганистану.

«Талибы гарантировали, что не допустят переброски боевиков из Афганистана на Украину, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Кабулов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Кабулов также рассказал, что сбежавшие из Афганистана год назад военные угнали в соседние Таджикистан и Узбекистан порядка 100 вертолетов и самолетов. Москва не хотела бы, чтобы данная техника в итоге оказалась на Украине, отметил спецпредставитель Путина.

Как сообщалось ранее во вторник, Замир Кабулов проинформировал, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ультраправым группировкам, действующим на украинской территории.