Спецпредставитель президента РФ Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине

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16 августа 2022, 08:40 Источник: РИА Новости

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ультраправым группировкам, действующим на территории Украины. На это, как передает РИА Новости, указал Замир Кабулов, специальный представитель российского президента по Афганистану.

«Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал, что город Северск в Донбассе блокирован союзными войсками с трех сторон.