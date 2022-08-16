Зеленский сообщил о создании Совета по вопросам «деоккупации» Крыма

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16 августа 2022, 08:23 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Украинские власти создали консультативный совет по деоккупации Крыма. Об этом сообщил в своем видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Украинский лидер заявил о создании совета, говоря о подготовке очередного саммита так называемой «Крымской платформы».

«Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», - сказал он.

Первый саммит «Крымской платформы» прошел в Киеве в августе прошлого года. В нем приняли участие представители 46 стран и организаций. Эта дипломатическая инициатива, по мнению украинских властей, должна способствовать «возвращению» Крыма в состав Украины.