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Сергей Аксенов назвал «театром абсурда», «тихим ужасом» и «позорищем» украинскую «Крымскую платформу»

, 11:35

Сергей Аксенов назвал «театром абсурда», «тихим ужасом» и «позорищем» украинскую «Крымскую платформу»
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сергей Аксенов назвал «театром абсурда», «тихим ужасом» и «позорищем» украинскую «Крымскую платформу». С соответствующим заявлением глава Республики Крым выступил в беседе со СМИ.

В августе в Киеве прошел первый саммит «Крымской платформы». Данное название получила дипломатическая инициатива властей Украины, которая должна способствовать «возвращению» полуострова в ее состав.

«Я пытался вникнуть в глубокий смысл этой платформы. По-моему, такая ересь, театр абсурда какой-то вообще. Никто не знает, что говорить. Президент Венгрии вообще заявил, что венгров зажимают и так далее. Я смотрю – видно, что несанкционированное выступление. Ну тихий ужас, позорище, на самом деле, просто позорище», — отметил Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Политик призвал жителей полуострова не обращать внимания на действия Киева. По словам Алексея Аксенова, Крым «никогда на Украину не вернется».

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Антон Бредихин предрек Украине «катастрофические» последствия и «возмездие» со стороны России в случае атаки на непризнанные республики Донбасса.

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