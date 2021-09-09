Политолог Бредихин предрек Украине «катастрофические» последствия и «возмездие» со стороны России в случае атаки на ДНР и ЛНР

Политолог Антон Бредихин предрек Украине «катастрофические» последствия и «возмездие» со стороны России в случае атаки на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий прогноз эксперт сделал в разговоре с журналистами.
Как отметил Бредихин, украинский президент Владимир Зеленский «полностью игнорирует минские соглашения и делает все для того, чтобы от них вовсе отказаться». Аналитик не исключил реализации сценария, при котором Киев попытается захватить ДНР и ЛНР силой.
В случае нападения на республики Украину ждет «возмездие» со стороны Москвы, «последствия будут катастрофичны», предсказал Антон Бредихин.
«Россия, естественно, будет защищать своих граждан, причем действовать будет масштабно», — добавил политолог.
Ранее сегодня сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин высказал точку зрения, согласно которой Украина без России является «мертворожденным проектом».
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