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Лидер ДНР Пушилин: «Не пройдет и 5-10 лет, и Украина в нынешнем виде существовать не будет»

, 10:30

Лидер ДНР Пушилин: «Не пройдет и 5-10 лет, и Украина в нынешнем виде существовать не будет»
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украина без России является «мертворожденным проектом». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Денис Пушилин, лидер непризнанной ДНР.

«Украина без России — это мертворожденный проект. Она могла и может существовать только со здравым смыслом во взаимоотношениях со своими соседями и с пониманием исторической составляющей», — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, после победы Евромайдана в феврале 2014 года Украина потеряла свою субъектность. Политик отметил, что «в нынешнем формате» бывшая советская республика «нежизнеспособна как государство».

«Не пройдет и 5-10 лет, и Украина в нынешнем виде существовать не будет», — спрогнозировал процитированный «Русской весной» Денис Пушилин.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский предложил переименовать соседнюю страну в «Украину-ноль».

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