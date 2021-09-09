Лидер ДНР Пушилин: «Не пройдет и 5-10 лет, и Украина в нынешнем виде существовать не будет»

Украина без России является «мертворожденным проектом». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Денис Пушилин, лидер непризнанной ДНР.
«Украина без России — это мертворожденный проект. Она могла и может существовать только со здравым смыслом во взаимоотношениях со своими соседями и с пониманием исторической составляющей», — заявил Пушилин.
По словам главы ДНР, после победы Евромайдана в феврале 2014 года Украина потеряла свою субъектность. Политик отметил, что «в нынешнем формате» бывшая советская республика «нежизнеспособна как государство».
«Не пройдет и 5-10 лет, и Украина в нынешнем виде существовать не будет», — спрогнозировал процитированный «Русской весной» Денис Пушилин.
Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский предложил переименовать соседнюю страну в «Украину-ноль».
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