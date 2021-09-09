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Российский политолог Сатановский предложил переименовать Украину в «Украину-ноль»

, 08:08

Российский политолог Сатановский предложил переименовать Украину в «Украину-ноль»
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Российский политолог Евгений Сатановский предложил переименовать Украину в «Украину-ноль». Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в Telegram-канале эксперта.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил инициативу, согласно которой его страну следует назвать «Россией-1». Гордон отметил, что данный шаг был бы «троллингом высшего порядка» в отношении РФ.

«Ну, троллинг, так троллинг», — написал, комментируя высказывание журналиста, Сатановский. Он предложил переименовать Украину в «Украину-ноль». По мнению политолога, такое название соответствует нынешней «сути» соседнего государства.

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