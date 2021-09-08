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Киевский журналист Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1»

, 12:26

Киевский журналист Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1»
Флаг Украины, VItalii Kliuiev via www.imago-im / globallookpress.com

Украину следует переименовать в «Россию-1». Соответствующую инициативу озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Некоторое время назад спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Алексей Арестович предложил сменить название Украины на «Русь-Украину».

По словам Гордона, он бы «пошел дальше» и переименовал бывшую советскую республику в «Россию-1». Это было бы «троллингом высшего порядка» в отношении РФ, отметил журналист.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший премьер непризнанной ДНР Александр Бородай высказал точку зрения, согласно которой в случае нападения киевских военных на республики Донбасса Москва «в стороне не останется».

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