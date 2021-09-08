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Бывший премьер ДНР Бородай: в случае нападения армии Украины на республики Донбасса Россия «в стороне не останется»

, 10:46 Источник: «Украина.ру»

Бывший премьер ДНР Бородай: в случае нападения армии Украины на республики Донбасса Россия «в стороне не останется»
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае нападения украинской армии на республики Донбасса Россия «в стороне не останется». Соответствующую точку зрения озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.

Бородай полагает, что президент Украины Владимир Зеленский начнет военное наступление на востоке страны, если получит «приказ» от Соединенных Штатов. Экс-премьер предрек, что при таком развитии событий РФ «в стороне не останется». Из слов Александра Бородая следует, что Москва встанет на защиту российских граждан в Донбассе, количество которых в ДНР и ЛНР на данный момент достигло порядка семисот тысяч человек.

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