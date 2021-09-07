Первый премьер ДНР Бородай: Зеленский двинет ВСУ в наступление на республики Донбасса, если получит «приказ» от США

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7 сентября 2021, 15:06 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский двинет Вооруженные силы Украины в наступление на республики Донбасса, если получит «приказ» от Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Бородай, первый премьер-министр непризнанной ДНР.

«Если у Зеленского есть приказ наступать, то он будет наступать», - отметил Бородай.

Экс-премьер обратил внимание на то, что нынешняя риторика украинского лидера по отношению к Донбассу и России носит крайне агрессивный характер.

«Конечно, это напоминает подготовку к войне. Есть и другие, технические, детали — накопление войск, передвижение техники — которые позволяют предполагать, что наступление противника возможно», — заявил Александр Бородай.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил с утверждением, согласно которому Россия хочет взять соседнюю страну «в тиски».

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