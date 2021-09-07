Первый премьер ДНР Бородай: Зеленский двинет ВСУ в наступление на республики Донбасса, если получит «приказ» от США

Президент Владимир Зеленский двинет Вооруженные силы Украины в наступление на республики Донбасса, если получит «приказ» от Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Бородай, первый премьер-министр непризнанной ДНР.
«Если у Зеленского есть приказ наступать, то он будет наступать», - отметил Бородай.
Экс-премьер обратил внимание на то, что нынешняя риторика украинского лидера по отношению к Донбассу и России носит крайне агрессивный характер.
«Конечно, это напоминает подготовку к войне. Есть и другие, технические, детали — накопление войск, передвижение техники — которые позволяют предполагать, что наступление противника возможно», — заявил Александр Бородай.
Ранее во вторник сообщалось, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил с утверждением, согласно которому Россия хочет взять соседнюю страну «в тиски».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.