Бывший глава МИД Украины Павел Климкин: Россия «хочет взять нас в тиски»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 сентября 2021, 14:26

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Российская Федерация якобы намерена взять Украину «в тиски». С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Павел Климкин, бывший глава МИД соседней страны.

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал поставки Минску современной военной техники из РФ. Согласно версии, озвученной Климкиным, данное вооружение предназначается не для белорусской армии.

«Это будут российские самолеты и российское присутствие», - заявил процитированный «ПолитНавигатором» экс-министр.

Павел Климкин отметил, что Россия «хочет взять нас в тиски».

«Или в полуосаду, или полуокружение», - добавил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее во вторник, депутат Верховной Рады Сергей Рахманин указал на то, что Украина не сможет выиграть «войну» с Москвой американскими комплексами Javelin.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости