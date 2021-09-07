Депутат Рады Рахманин: Украина не сможет выиграть «войну» с Россией американскими комплексами Javelin

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7 сентября 2021, 13:59

Применение комплекса Javelin, US Army / globallookpress.com

Украина не сможет выиграть «войну» с Российской Федерацией американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

Некоторое время назад Минобороны Соединенных Штатов объявило о новом транше военной помощи для Киева в размере 60 млн долларов. Украина, в частности, получит системы Javelin.

Сергей Рахманин отметил в разговоре с журналистами, что данные комплексы не могут обеспечить победу в «войне» с Россией. По словам парламентария, в настоящий момент его страна нуждается «в абсолютно других вещах» – усилении противовоздушной обороны, ВВС, флота и средств радиоэлектронной борьбы.

Киевские власти обвиняют РФ в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, начавшегося весной 2014 года. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «сигналом России» военную помощь Киеву со стороны Вашингтона.

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