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Кулеба назвал «сигналом России» американскую военную помощь Украине

, 10:31

Кулеба назвал «сигналом России» американскую военную помощь Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «сигналом России» американскую военную помощь Киеву. Соответствующее заявление министр сделал в разговоре с представителями СМИ.

Некоторое время назад Минобороны Соединенных Штатов объявило о новом транше помощи для Украины в размере 60 млн долларов. Киев, в частности, получит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Дмитрий Кулеба отметил, что военная помощь Вашингтона является «сигналом России». По словам министра, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее».

Ранее сообщалось, что киевский экономист Александр Охрименко озвучил прогноз, согласно которому РФ «несдобровать», если Североатлантический альянс развернет свои базы на украинской территории.

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