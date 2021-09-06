Киевский экономист Александр Охрименко: России «несдобровать», если НАТО развернет свои базы на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

6 сентября 2021, 20:34

Военные НАТО, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Российской Федерации «несдобровать», если Североатлантический альянс развернет свои базы на Украине. Такой прогноз озвучил киевский экономист Александр Охрименко.

Эксперт заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в настоящий момент НАТО проводит инвентаризацию украинских аэропортов с целью их последующей адаптации под нужды блока. По словам Охрименко, если на территории соседней страны будут созданы базы альянса, РФ «несдобровать». Москве, в частности, придется «извиняться за оккупацию Крыма и за Донбасс», предсказал экономист.

Официальный Киев обвиняет Россию в «оккупации» Крыма и развязывании боевых действий в Донбассе. Согласно позиции властей РФ, страна не является участницей конфликта на востоке Украины, а присоединение полуострова прошло в соответствии с международными правовыми нормами.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Михаил Погребинский предрек, что Соединенные Штаты «бросят» Украину в случае ее военного столкновения с Москвой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости