Киевский политолог Погребинский: США «бросят» Украину в случае ее военного конфликта с Россией

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6 сентября 2021, 15:48

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «бросят» Украину в случае ее военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт отметил, что поддержка со стороны Вашингтона, высказанная главой Белого дома Джо Байденом в ходе недавних переговоров с президентом Владимиром Зеленским, может подтолкнуть «горячие головы украинской власти к каким-то очень опасным действиям» в Донбассе и Крыму. При этом в случае вооруженного столкновения Киева с РФ американские власти ему не помогут, предрек Погребинский.

«Тогда все эти разговоры Байдена о “мы вас не бросим” на сто процентов окажутся пустым звуком», - заявил процитированный «ПолитНавигатором» аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами».

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