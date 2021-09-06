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Киевский политолог Погребинский: США «бросят» Украину в случае ее военного конфликта с Россией

, 15:48

Киевский политолог Погребинский: США «бросят» Украину в случае ее военного конфликта с Россией
Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «бросят» Украину в случае ее военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт отметил, что поддержка со стороны Вашингтона, высказанная главой Белого дома Джо Байденом в ходе недавних переговоров с президентом Владимиром Зеленским, может подтолкнуть «горячие головы украинской власти к каким-то очень опасным действиям» в Донбассе и Крыму. При этом в случае вооруженного столкновения Киева с РФ американские власти ему не помогут, предрек Погребинский.

«Тогда все эти разговоры Байдена о “мы вас не бросим” на сто процентов окажутся пустым звуком», - заявил процитированный «ПолитНавигатором» аналитик.

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