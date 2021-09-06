Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»
6 сентября 2021, 10:59
Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с журналистами.
Как пишет портал «Русская весна», Кива отметил, что политика по отказу от дешевого газа, поставляемого из РФ, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета Украины, а также поставила ее население на грань выживания. Текущую ситуацию в бывшей советской республике депутат сравнил с «предсмертными судорогами».
Ранее в понедельник сообщалось, что сербское издание «Печат» назвало «выстрелом в пустоту» украинскую «Крымскую платформу».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.