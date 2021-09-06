Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

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6 сентября 2021, 10:59

Депутат Верховной Рады Илья Кива, фото с его страницы в Facebook

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с журналистами.

Как пишет портал «Русская весна», Кива отметил, что политика по отказу от дешевого газа, поставляемого из РФ, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета Украины, а также поставила ее население на грань выживания. Текущую ситуацию в бывшей советской республике депутат сравнил с «предсмертными судорогами».

Ранее в понедельник сообщалось, что сербское издание «Печат» назвало «выстрелом в пустоту» украинскую «Крымскую платформу».

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