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Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

, 10:59

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»
Депутат Верховной Рады Илья Кива, фото с его страницы в Facebook

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с журналистами.

Как пишет портал «Русская весна», Кива отметил, что политика по отказу от дешевого газа, поставляемого из РФ, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета Украины, а также поставила ее население на грань выживания. Текущую ситуацию в бывшей советской республике депутат сравнил с «предсмертными судорогами».

Ранее в понедельник сообщалось, что сербское издание «Печат» назвало «выстрелом в пустоту» украинскую «Крымскую платформу».

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ДЦ

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Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

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